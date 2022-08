Mimo trwających wakacji, w Watykanie dużo się dzieje. W sobotę Franciszek mianował 20 nowych kardynałów. Wcześniej zwołał nadzwyczajny konsystorz, w czasie którego kardynałowie będą się spotykać i rozmawiać o reformie rzymskiej kurii. Watykaniści wskazują, że to spotkanie to przygotowanie do przyszłego konklawe.

Franciszek / Fabio Frustaci / PAP/EPA

W sobotę Franciszek włączył do grona kardynałów 20 nowych duchownych. Wśród nich jest aż 16, którzy nie mają 80 lat, czyli mogą brać udział w konklawe, które wybierze jego następcę.

Nominacje otrzymało kilku bliskich współpracowników papieża z Rzymu. Są to m.in. prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Arthur Roche z Wielkiej Brytanii, prefekt Dykasterii ds. Duchowieństwa Lazzaro You Heung-sik z Korei Południowej, czy gubernator Państwa Watykańskiego Fernando Vergez Ailzaga z Hiszpanii.

Do kolegium zostali też włączeni duchowni z różnych zakątków świata: Singapuru, Paragwaju, Timoru Wschodniego, Francji, Nigerii, Brazylii, Indii, USA, czy Włoch.

Od teraz jest 132 kardynałów elektorów, którzy mają prawo do udziału w konklawe.

Nadzwyczajne spotkanie

Uroczystość liturgiczna to jednak nie jedyny powód spotkania kardynałów z całego świata w Watykanie. 29 i 30 sierpnia odbędzie się konsystorz nadzwyczajny, w czasie którego wszyscy kardynałowie będą zajmować się nową konstytucją apostolską "Praedicate Evangelium", o reformie Kurii Rzymskiej.

W spotkaniu weźmie udział 197 duchownych z całego świata. To pierwszy nadzwyczajny konsystorz od 2014 roku. Będzie on okazją do spotkań i wymiany poglądów między kardynałami. Wielu z nich nie zna się nawzajem.

Co prawda Franciszek planując to spotkanie nie przewidział czasu na publiczną debatę, ale jasne jest to, że kardynałowie będą rozmawiać o przyszłości Kościoła. Wielu watykanistów twierdzi, że kardynałowie w jego trakcie będą rozmawiać o potencjalnym następcy argentyńskiego papieża, sondować kandydatury i proponować kandydatów.

Możliwe, że następny papież będzie kontynuatorem myśli Bergoglio - wśród 132 kardynałów elektorów, aż 83 do kolegium kardynalskiego nominował właśnie Franciszek.

Czy papież zrezygnuje?

Spekulacje dotyczące konsystorza podsycają też plotki o ewentualnej rezygnacji papieża ze swojej funkcji. W czasie lotu powrotnego z Kanady odbyła się tradycyjna konferencja prasowa z dziennikarzami z całego świata. Pojawiły się też pytania o jego rezygnację. Drzwi są otwarte, to normalna opcja, ale rezygnacja to nie jest coś, co teraz rozważam - stwierdził papież. To jednak nie oznacza, że pojutrze nie zacznę o tym myśleć - dodał. Odsunięcie się na bok nie byłoby katastrofą. Można zmienić papieża, to nie jest problem - ­­zaznaczył.

Kilka tygodni temu znacząco pogorszyło się zdrowie Franciszka. Papież odwołał kilka spotkań i w czasie audiencji zaczął korzystać z wózka inwalidzkiego. Franciszek ma problemy z kolanem. Regularnie poddaje się badaniom i rehabilitacji. W czasie pielgrzymki do Kanady cały czas korzystał z wózka inwalidzkiego.