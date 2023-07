Już ponad milion euro zebrano w internecie we Francji na pomoc dla policjanta oskarżonego o zabicie 17-letniego recydywisty w czasie kontroli drogowej pod Paryżem. Przypomnijmy, że to właśnie śmierć tego nieletniego przestępcy wywołała trwające już od blisko tydzień zamieszki na imigranckich przedmieściach francuskich miast.

Francuscy policjanci / Nicolas Serve / PAP/EPA

Paryscy komentatorzy zauważają, że broniące imigrantów lewicowe organizacje zainicjowały również w internecie zbiórkę pieniędzy na pomoc dla pochodzącej z Algierii rodziny zastrzelonego 17-latka, ale do tej pory udało im się zebrać jedynie około 200 tys. euro - czyli pięć razy mniej niż w przypadku zbiórki funduszy dla policjanta i jego rodziny.

Według niektórych obserwatorów świadczy to o tym, że większa część francuskiego społeczeństwa uważa, że funkcjonariusz ten zbyt pochopnie - na długo przed procesem - został publicznie uznany za winnego przed prezydenta Emmanuela Macrona i przedstawicieli wielu mediów, choć okoliczności, w których 17-latek zginął, są ciągle niejasne.

17-letni Nahel M. figurował aż 15. razy w prowadzonej przez policję i żandarmerię krajowej Kartotece Wymiaru Sprawiedliwości (TAJ) za popełnienie różnych przestępstw. Według źródeł policyjnych dopuścił się posiadania i handlu narkotykami, wielokrotnych odmów podporządkowania się rozkazom policji, prowadzenia pojazdów bez prawa jazdy i obowiązkowego ubezpieczenia oraz używania sfałszowanych numerów rejestracyjnych.

Był wielokrotnie sądzony przez sąd dla nieletnich, ale zazwyczaj sędziowie zadowalali się lekkimi wyrokami, takimi jak upomnienie i przypomnienie obowiązującego prawa bądź nadzór kuratorski, co w przypadku osób niepełnoletnich zazwyczaj nie jest wpisywane do Krajowego Rejestru Karnego (umożliwił to artykuł L111-6 francuskiego Kodeksu Karnego dla Nieletnich).

Dlatego też adwokaci rodziny zastrzelonego 17-latka i liderzy francuskiej lewicy twierdzą, że nie był on wcześniej skazywany - co jak podkreślają liczni paryscy prawnicy - jest nieprawdą. Po raz ostatni Nahel M. skazany został w ubiegłym roku przez sąd dla nieletnich za odmowę podporządkowania się poleceniom policji na "nadzór kuratorski" (odbywający się poza placówkami zamkniętymi).

Tego typu lekkie wyroki są we Francji coraz częstsze - również wobec dorosłych przestępców - z powodu chronicznego braku wolnych miejsc w poprawczakach i w więzieniach.

Nahel miał znowu stanąć przed sądem dla nieletnich we wrześniu tego roku, bo trzy dni przed śmiercią został po raz kolejny aresztowany i umieszczony w areszcie tymczasowym za odmowę podporządkowania się poleceniom policji. Większość specjalistów przypuszcza, że - tak jak to często bywa we Francji - Nahel M. znowu zostałby skazany na "nadzór kuratorski" i ponownie nie zostałoby to wpisane do Krajowego Rejestru Karego. Jedyną kartoteką, do której ten wyrok skazujący zostałby znowu wpisany byłaby używana przez policję francuska krajową Kartoteka Wymiaru Sprawiedliwości (TAJ).