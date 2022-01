Szef niemieckiej marynarki wojennej Kay-Achim Schoenbach odchodzi ze stanowiska. Wiceadmirał złożył rezygnację, która została przyjęta przez minister obrony Christine Lambrecht - informują w sobotę niemieckie media. Schoenbach wywołał skandal swoimi wypowiedziami na temat konfliktu ukraińskiego.

Szef niemieckiej marynarki wojennej Kay-Achim Schoenbach odchodzi ze stanowiska. / Bernd Wüstneck / PAP/DPA

Jak pisze agencja Reutera, dowódca marynarki wojennej Niemiec wiceadmirał Kay-Achim Schoenbach powiedział na nagraniu, które obiegło niemieckie media, że prezydent Rosji Władimir Putin zasługuje na szacunek, a Ukraina nigdy nie odzyska Krymu.

"To, czego on (Putin) chce naprawdę, to szacunek. Mój Boże, obdarzenie kogoś szacunkiem mało kosztuje, a nawet nic... Można łatwo dać mu szacunek, którego żąda i zapewne na który również zasługuje" - stwierdził.

Ocenił, że należy zająć się działaniami Rosji w stosunku do Ukrainy, ale dodał, że "Półwysep Krymski już przepadł, nigdy nie wróci, to fakt".

Ministerstwo Obrony w Berlinie zdystansowało się od wypowiedzi Schoenbacha.

Sam wiceadmirał przeprosił za swoje "pochopne" komentarze i stwierdził, że był to błąd. Zaznaczył, że słowa, które padły podczas zorganizowanej przez jeden z think tanków dyskusji w Indiach, były jego prywatną opinią i nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska ministerstwa.

Ukraina wezwała na dywanik ambasador Niemiec

Na wypowiedź wiceadmirała zareagował rząd Ukrainy. Tamtejsze MSZ poinformowało o wezwaniu do resortu ambasador Niemiec Anki Feldhusen.

"Zwrócono uwagę na to, że kategorycznie nie do przyjęcia są wypowiedzi dowódcy marynarki wojennej Niemiec Kaya-Achima Schoenbacha, m.in. dotyczące tego, że Krym nigdy nie powróci do składu Ukrainy i że nasze państwo nie może odpowiadać kryteriom członkostwa w NATO" - przekazał ukraiński resort w komunikacie.



"Wyrażono także głębokie rozczarowanie stanowiskiem rządu Niemiec w sprawie nieprzekazania Ukrainie broni defensywnej" - dodano.



Zaznaczono, że "dziś jak nigdy ważna jest stanowczość i solidarność Ukrainy i partnerów, by powstrzymywać niszczące zamiary Rosji".



Kijów ma nadzieję na dalsze, "bardziej aktywne" stanowisko Niemiec w ramach wsparcia Ukrainy, w tym w kwestii wzmocnienia zdolności obronnych Ukrainy w obliczu zagrożenia masowego rosyjskiego wtargnięcia.