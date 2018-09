Czworo dzieci zginęło, a dwie osoby zostały poważnie ranne w wypadku w mieście Oss, około 100 km na południowy wschód od Amsterdamu. Pociąg uderzył w rower transportowy - podały tamtejsze media.

Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym w mieście Oss, około 100 km na południowy wschód od Amsterdamu. Czworo dzieci zginęło, a dwie osoby zostały poważnie ranne

Rowery transportowe, które mają przymocowany do ramy duży drewniany kosz znajdujący się przed rowerzystą, były w przeszłości używane do transportu towarów, ale obecnie często są wykorzystywane przez Holendrów do przewożenia małych dzieci.

(mch)