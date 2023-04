Niezidentyfikowani napastnicy zabili 40 osób i ranili 33 w północnym Burkina Faso - poinformowała agencja Reutera, powołując się na oświadczenie rządu w Wagadugu. Wśród zabitych są żołnierze regularnej armii Burkina Faso i ochotnicy wspierający wojsko.

Burkina Faso - to jeden z wielu krajów Afryki Zachodniej, w których siły rządowe walczą ze zbrojnymi grupami islamistów / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w sobotę.

Burkina Faso - to jeden z wielu krajów Afryki Zachodniej, w których siły rządowe walczą ze zbrojnymi grupami islamistów. Zorganizowały się one początkowo w sąsiednim Mali i w ciągu ostatniej dekady rozprzestrzeniły w całym regionie.



W styczniu władze Burkina Faso, byłej kolonii Francji, nakazały stacjonującym tam na mocy porozumienia z 2018 roku francuskim żołnierzom opuszczenie kraju w ciągu miesiąca. Rząd w Wagadugu zapewnił jednak Paryż, że nie pójdzie za przykładem Mali i nie zwróci się do najemników z rosyjskiej Grupy Wagnera o wsparcie swojej armii, choć grupa putinowskich najemników już odwiedziła Burkina Faso.



Francja wycofała swoje wojska z sąsiedniego Mali w 2022 roku, gdy tamtejsza junta wojskowa zawarła umowę obronną z Grupą Wagnera.