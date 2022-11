Założyciel Amazona Jeff Bezos, którego majątek jest wyceniany na 124 mld dolarów, powiedział w wywiadzie dla CNN, że rozda większość swojej fortuny. Wyjawił, na co chciałby przekazać pieniądze.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jeff Bezos powiedział w CNN, że większość swojego majątku chce przeznaczyć na cele charytatywne związane z walką z ociepleniem klimatu oraz podziałami politycznymi i społecznymi.

Według agencji Bloomberga, Bezos jest czwartym najbogatszym człowiekiem na świecie. Jak przypomina CNN, założyciel Amazona był - jak dotąd - krytykowany za to, że nie przyłączył się do inicjatywy innych miliarderów, zwanej Giving Pledge. Jej uczestnicy zobowiązują się do przekazania swoich majątków na cele charytatywne.

Miliarder ustanowił w 2019 roku grant zwany Nagrodą za Odwagę i Uprzejmość, którą w tym roku otrzymała Dolly Parton za swoją działalność charytatywną. Grant przyznawany przez Bezosa ma być wykorzystywany na cele filantropijne.

Zobacz również: Dolly Parton dostała 100 mln dolarów nagrody od Jeffa Bezosa

W 2021 nagrodę otrzymał Jose Andres, hiszpański kucharz i założyciel organizacji World Central Kitchen, która dostarcza darmowe posiłki w strefach konfliktów oraz kryzysów humanitarnych. Część pieniędzy z Nagrody za Odwagę i Uprzejmość Andres przeznaczył na pomoc dla Ukraińców.

Miliarder przeznaczył też 10 mld dolarów na swój Fundusz Ziemi (Bezos Earth Fund), który ma wesprzeć rozwój technologii ograniczających efekt cieplarniany.

W ubiegłym roku Bezos przekazał 100 mln dolarów fundacji byłego prezydenta Baracka Obamy. Kolejne 100 mln dolarów przeznaczył wcześniej m.in. na ekologiczne organizacje World Resources Institute i Nature Conservancy, zaś 200 mln dla Smithsonian Institution, organizacji sprawującej pieczę nad szeroką siecią publicznych muzeów w USA.