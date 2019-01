Polityczny skandal we Francji. Aż 90 procent posłów do Zgromadzenia Narodowego łamie prawo dotyczące deklaracji majątkowych i konfliktów interesów. Ujawniły to francuskie media. Dziennikarze podkreślają - obietnice prezydenta Emmanuela Macrona o uzdrowieniu życia politycznego we Francji zostały wyrzucone do kosza.

