Według włoskiej Guardia di Finanza, czyli policji zajmującej się głównie przestępstwami skarbowymi, autokarem podróżowało 50 pasażerów. Głównie były to osoby starsze.

Jak podaje portal reportdifsa.it, autokar miał założone łańcuchy, ale mimo to ślizgał się oblodzonym asfalcie i w efekcie zatrzymał się na drodze wojewódzkiej 92 nad miejscowością Piano Bottara.

Na miejsce wezwano specjalistyczną jednostkę policji, która zwiozła starszych turystów do Piano Bottara. Następnie funkcjonariusze zaopiekowali się tymi osobami, które przed przyjazdem służb postanowiły same zejść drogą do miejscowości znajdującej się niżej.

Kiedy warunki atmosferyczne się poprawiły, turyści wrócili do autokaru i ruszyli do Katanii.

Nie była to jedyna interwencja miejscowej policji w weekend. Pomocy potrzebowała też rodzina, której samochód utknął w zaspie w pobliżu schroniska Sapieza.