Wydra zaatakowała trzy kobiety pływające na dętkach na rzece Jefferson, dopływie Missouri, w amerykańskim stanie Montana. Jedna z poszkodowanych doznała na tyle poważnych obrażeń, że musiała zostać przetransportowana śmigłowcem do szpitala.

Wydra (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do ataku wydry doszło w środę ok. godz. 20:00 czasu lokalnego w pobliżu miejscowości Cardwell w stanie Montana. Lokalne władze o zdarzeniu poinformowały w czwartek.

Zaatakowane przez zwierzę kobiety zdołały dotrzeć do brzegu i zadzwonić pod numer alarmowy. Rany jednej z nich, na twarzy i ramionach, były tak poważne, że śmigłowcem przetransportowano ją do szpitala. Pozostałe doznały obrażeń rąk.

Nie jest to po prostu coś, co często się zdarza. Niedźwiedzie to robią, łoś też i czasami jeleń, ale wydry? To nie jest normalne - skomentował zastępca szeryfa hrabstwa Jefferson.

Wydry rzeczne z rodziny łasicowatych mogą osiągnąć wagę do dziewięciu kilogramów i długość do 1,2 metra. Jedzą głównie ryby.

Agencja Associated Press podała, że w 2021 roku wydra zaatakowała 12-letniego chłopca pływającego na dętce na rzece Big Hole w Montanie. Nie doznał poważnych obrażeń.

W zeszłym miesiącu w Kalifornii u wybrzeży Santa Cruz wydra morska walczyła z kolei z ludźmi pływającymi na deskach surfingowych.