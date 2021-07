Jak podaje Reuters, co najmniej 35 osób zginęło, a ponad 60 zostało rannych w wybuchu bomby na ruchliwym targowisku na przedmieściach Bagdadu. Minister spraw wewnętrznych Iraku oznajmił, że był to atak terrorystyczny.

Zdj. ilustracyjne / MURTAJA LATEEF / PAP/EPA

Do zamachu doszło w przeddzień najważniejszego święta muzułmanów Id al-Adha, które rozpoczyna się w trzecim lub czwartym dniu hadżdżu, czyli pielgrzymki do Mekki, i trwa kilka dni, więc na targowisku było bardzo dużo ludzi - podaje Associated Press.

Wśród zabitych były kobiety i dzieci, część sklepów spłonęła w wyniku eksplozji.

Do zorganizowania ataku przyznało się Państwo Islamskie.

To już trzecia bomba, która wybuchła w tym roku w jednej z gęsto zaludnionych okolic. W kwietniu co najmniej cztery osoby zginęły w zamachu bombowym w Sadr City.