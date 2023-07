Kara od pół roku do 3 lat więzienia i grzywna w wysokości od 1500 do 10 tysięcy euro grozi dwóm młodym amerykańskim żołnierzom z bazy w Vicenzy na północy Włoch, którzy pomazali farbą kolumnę w słynnym zabytku w tym mieście, znanym jako Basilica Palladiana. Do aktu wandalizmu doszło w miniony weekend.

Na zdjęciu: Basilica Palladiana / Shutterstock Żołnierze z bazy USA mają 23 i 29 lat. Pomazali kolumnę czerwoną farbą. Scenę tę nagrały kamery monitoringu, dzięki czemu możliwa była ich identyfikacja, także dzięki współpracy ze stroną amerykańską. Podczas zatrzymania, przy jednym z żołnierzy znaleziono czerwoną farbę, którą pomazano kolumnę.



Obaj sprawcy zostali zabrani na posterunek karabinierów, gdzie zawiadomiono ich o toczącym się przeciwko nim postępowaniu.

Żołnierzom grozi nie tylko postępowanie karne we Włoszech, ale także śledztwo, prowadzone przez amerykański wojskowy wymiar sprawiedliwości. Basilica Palladiana to renesansowy, narodowy zabytek wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zobacz również: "Ivan + Hayley 23". Romantykom z Koloseum grozi 5 lat