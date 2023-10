Zatrucie pokarmowe stwierdzono u 862 osób, które wcześniej zjadły posiłek w restauracji serwującej tzw. płynący makaron – nagashi somen – w mieście Tsubata w prefekturze Ishikawa, leżącej w środkowej części japońskiej wyspy Honsiu – informuje w piątek dziennik "Asahi Shimbun"

Zdjęcie ilustracyjne "Płynący makaron" / Shutterstock

Nagashi somen to forma podawania cienkiego makaronu z mąki pszennej. Przepływa on w bieżącej lub źródlanej wodzie w długiej bambusowej rynnie wzdłuż restauracji. Klienci wyławiają go, używając pałeczek, zanurzają w sosie bulionowym i zjadają.

Władze prefektury poinformowały w piątek, że otrzymały skargi od 1298 osób, które między 11 a 17 sierpnia, w okresie buddyjskiego święta zmarłych O-Bon, gościły w restauracji w Tsubata.

Klienci, którzy zjedli nagashi somen lub grillowanego w soli pstrąga górskiego, zaczęli odczuwać niepokojące objawy, co skłoniło władze do sprawdzenia wody źródlanej używanej przez restaurację.

Wykryto w niej campylobacter, bakterię powodującej biegunkę.

U 892 z nich potwierdzono zatrucie. 22 osoby trafiły do szpitala. Restauracja planuje zakończyć działalność po wypłaceniu odszkodowania ofiarom.