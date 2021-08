W Płocku w rejonie jednego z mostów na Wiśle odnaleziono ciało starosta płockiego Mariusza Bieńka. Informację potwierdził prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

W Wiśle około dwóch kilometrów od mostu im. Legionów Piłsudskiego w rejonie jednego z mostów w Płocku wędkarze odnaleźli ciało starosty płockiego Mariusza Bieńka. Polityk miał 37 lat.

"Wszyscy do końca mieliśmy nadzieję. Niestety, dziś nadeszła bardzo smutna informacja o odnalezieniu ciała tragicznie zmarłego Mariusza Bieńka, starosty powiatu płockiego. Wiele razy miałem okazję z nim współpracować i poznałem go jako świetnego samorządowca, zaangażowanego w swoją pracę na rzecz naszej lokalnej wspólnoty, zawsze gotowego do działania i niesienia pomocy. Był młody, energiczny, miał jeszcze wiele planów i dużo dobrego do zrobienia" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.





Ujawnione zwłoki to ciało starosty płockiego - przekazała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkom. Marta Lewandowska.





Informacja o śmierci starosty ukazała się również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płocku. "Rodzina, przyjaciele, znajomi, współpracownicy, mieszkańcy Powiatu Płockiego - wszyscy mieli nadzieję na cud. Powiat Płocki pogrążył się w żałobie" - czytamy we wpisie.





Tragedia na Wiśle

Polityk zaginął w niedzielę. Na Wiśle powyżej miejscowości Świniary niedaleko Płocka doszło do wypadku.

Jak informowała wcześniej straż pożarna, gdy z łodzi wypadło trzech mężczyzn, dwóch z nich wydostało się na brzeg, w tym dzięki pomocy innych osób, natomiast trzeciego mężczyzny - jak się okazało starosty płockiego - nie udało się odnaleźć, mimo trwającej kilka godzin akcji.

Poszukiwania na Wiśle od miejscowości Świniary w dół Wisły, w kierunku Płocka, kontynuowane w poniedziałek i we wtorek, wznowiono w środę rano. Akcję prowadzone m.in. z udziałem łodzi ochotniczej i państwowej straży pożarnej, a także WOPR i przy użyciu sonarów. Patrolowane były też brzegi rzeki, m.in. przez policję i Straż Miejską.



W sprawie wypadku na Wiśle z udziałem poszukiwanego obecnie starosty płockiego Mariusza Bieńka płocka Prokuratura Rejonowa prowadzi śledztwo.



Mariusz Bieniek został starostą płockim w 2014 roku

Mariusz Bieniek urodził się w 1983 r. Został po raz pierwszy starostą płockim w 2014 r. Wcześniej był burmistrzem Wyszogrodu w powiecie płockim. Stanowisko objął w wieku zaledwie 27 lat.

W swojej pracy angażował się w kwestie dotyczące integracji z Unią Europejską i rozwoju obszarów wiejskich. Remontował drogi powiatowe, walczył z bezrobociem, zacieśniał relacje z organizacjami pozarządowymi i angażował się w sprawy prospołeczne.