​Policja zatrzymała 36-latka, który w maju w Katowicach potrącił samochodem interweniującego funkcjonariusza. Tożsamość sprawcy ustalili katowiccy kryminalni, a odszukali go policjanci z zespołu ds. poszukiwań. Mężczyzna ukrywał się u jednego z członków rodziny.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

20 maja br. w Katowicach, z związku z podejrzeniem udziału w kradzieży, policjanci podjęli próbę skontrolowania jednego z pojazdów. Kierujący pojazdem gwałtownie ruszył, uderzając otwartymi drzwiami jednego z mundurowych, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

Policjant trafił do szpitala z ogólnymi, niegroźnymi dla zdrowia obrażeniami. Sprawcy nie udało się ująć bezpośrednio po potrąceniu. Jego tożsamość ustalili kryminalni z trzeciego komisariatu w Katowicach. Jak podaje katowicka policja, sprawcą jest 36-letni mieszkaniec Katowic, który już wcześniej usłyszał wyrok skazujący za niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

Poszukiwany mężczyzna ukrywał się u jednego z członków swojej rodziny, gdzie został zatrzymany.

Katowiczanin usłyszał zarzuty stosowania przemocy wobec funkcjonariusza celem zmuszenia go do odstąpienia od czynności służbowej i naruszenia jego nietykalności cielesnej oraz niestosowania się do zakazu sądowego prowadzenia pojazdów, którym był objęty w chwili zdarzenia. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

Oprac. Justyna Lasota-Krawczyk