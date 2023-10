Korzystny wyrok dla posiadaczy miejsc parkingowych. Dotychczas jedni byli traktowani lepiej niż drudzy przez system podatkowy. Trybunał Konstytucyjny uznał, że różnicowanie stawek podatku od garaży jest niezgodne z konstytucją. Od 2025 roku wszystkich obejmie jednolita stawka podatkowa – niemal dziesięciokrotnie niższa.

Choć kwoty niewielkie, to różnice są duże. Posiadacze miejsc parkingowych w garażach, które są jedną własnością z budynkiem mieszkalnym płacą dziś maksymalnie złotówkę za metr kwadratowy. Natomiast, gdy budynek garażu posiada już odrębną księgę wieczystą, to stawka podatku wzrasta do 9zł71gr za metr kwadratowy. Te kwoty co roku są waloryzowane. Od stycznia wzrosną, odpowiednio do 1zł15gr oraz 11zł17gr.

Dziś za 20 metrów kwadratowych naszego miejsca postojowego w hali garażowej płacimy podatek w wysokości blisko 195 zł. Natomiast, gdyby było to traktowane, jako lokal mieszkalny płaciliśmy złotówkę od metra, a więc 20 zł. W konsekwencji oszczędność jest dość spora, bo to jest 175 zł w stosunku rocznym - wylicza Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy Infakt.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że różnicowanie stawek podatku od garaży jest niezgodne z konstytucją.

Stwierdził, że system definicji budynku w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest wadliwy - tłumaczy Juszczyk. W konsekwencji ustawodawca w przyszłym roku będzie musiał dokonać zmiany przepisów, i pewnie tak się stanie - dodaje.

Nie od dziś wiadomo, że obecny Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej jest negowany przez wielu, a szczególnie przez polityków opozycji. Co jeśli wyrok nie zostanie wykonany przez parlament?

Ustawodawca jest zobowiązany do końca 2024 roku dokonać zmiany przepisów. Gdyby tak się nie stało, to podatnicy będą mogli na mocy właśnie wyroku Trybunału Konstytucyjnego stosować niższą stawkę - mówi ekspert podatkowy. Czyli po prostu płacić niższy podatek, bo zgodnie z korzystnym dla podatników wyrokiem Trybunału wadliwe przepisy wygasają z końcem 2024 roku.