"Kobieta i mężczyzna, którzy podróżowali samochodem na poznańskich numerach rejestracyjnych, zginęli na miejscu po zderzeniu z samochodem ciężarowym na DW 444 w Świecy" – poinformowała dziś rzecznik prasowy ostrowskiej policji mł. asp. Małgorzata Michaś.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Do wypadku doszło we wtorek po godz. 15 na DW 444 w Świecy w kierunku Odolanowa (Wielkopolskie). Tam doszło do zderzenia samochodów ciężarowego i osobowego. Osobówka wypadła z drogi i zatrzymała się w polu.

Śmierć na miejscu - jak poinformowała rzecznik - ponieśli kobieta i mężczyzna. Kierowca ciężarówki, który sam podróżował, został poddany badaniu na trzeźwość; nie stwierdzono obecności alkoholu.

Pomocy medycznej udzielił mu przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego.



Droga jest zablokowana. Na miejscu pracują służby - powiedziała Michaś. Dodała, że nadal weryfikowane są dane osobowe ofiar; wiadomo jedynie, że to młode osoby.