Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w nocy z piątku na sobotę sprowadzili dwóch młodych turystów z Doliny Pięciu Stawów, którzy spadli z dużej wysokości w rejonie Zawratu.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay / Pixabay

24 i 28-latek z województwa pomorskiego wybrali się na Zawrat w adidasach, do których przypięli raczki, jakich używa się, by nie poślizgnąć się na chodniku.

Na przełęczy Zawrat byli dopiero około 20. Tam w ciemności zgubili szlak i w czasie zejścia spadli ze sporej wysokości.

Jeden z turystów miał poważne urazy głowy, a drugi głębokie rany nóg i uszkodzone stawy skokowe. W takim stanie po kilku godzinach zjawili się w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.

Jak mówili, nie mogli wcześniej wezwać pomocy, bo nie mieli zasięgu. Ratownicy udzielili im pierwszej pomocy i przetransportowali do drogi prowadzącej do Morskiego Oka, skąd do szpitala zabrała ich karetka pogotowia.