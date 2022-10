Już w nocy z piątku na sobotę wprowadzane będą zmiany organizacji ruchu w rejonie cmentarzy w Katowicach. Zarząd Transportu Miejskiego zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej – uruchomione zostaną dodatkowe linie, a 1 listopada przejazd będzie bezpłatny.

Cmentarz w Chorzowie / Shutterstock

Komenda Miejska Policji w Katowicach informuje na swojej stronie internetowej o zmianach w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy.

Cmentarze w Katowicach

Cmentarz przy ul. Sienkiewicza: Zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego nastąpi od ul. Powstańców, za wyjątkiem osób niepełnosprawnych i mieszkańców posesji. Zalecany objazd ul. Jagiellońską.



parkowanie pojazdów: Plac Sejmu Śląskiego, ul. Wita Stwosza.

Cmentarz przy ul. Damrota: Zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego nastąpi od ul. Powstańców do ul. Przemysłowej. Zalecany objazd ul. Przemysłową, ul. Graniczną, ul. Powstańców.



parkowanie pojazdów: Parking ul. Przemysłowa, parking przy D.H. "Belg", ul. Damrota.

Cmentarz przy ul. Brackiej: Zamknięcie dla ruchu kołowego prawego pasa ul. Brackiej na odcinku od ul. Chorzowskiej do (DTŚ). Z uwagi na zamknięcie prawego pasa ulicy Brackiej nastąpi wyłączenie jednego pasa do skrętu w lewo z ul. Chorzowskiej do ul. Brackiej, a także jednego pasa ruchu do jazdy na wprost przy ul. Złotej. Zalecany objazd ul. Chorzowską, os. 1000-lecia;



parkowanie pojazdów - ul. Złota, plac przy stacji paliw, ul. Bracka.

Cmentarz przy ul. Wróblewskiego: Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Podhalańskiej do ul. Wrocławskiej. Zalecany objazd ul. Markiefki, ul. Leopolda.



parkowanie pojazdów: Parking przy cmentarzu, ul. Nowotarska.

Cmentarz przy ul. Murckowskiej: Wprowadzenie znaku "zakaz zatrzymywania" z odholowaniem pojazdu na koszt właściciela na odcinku od wylotu z A4 do wyjazdu z ul. Porcelanowej oraz wprowadzenie oznakowania określającego wjazd i wyjazd z parkingu przy cmentarzu.



parkowanie pojazdów: Parking przy cmentarzu, Dolina Trzech Stawów.

Cmentarz przy ul. Panewnickiej: Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Bronisławy od ul. Panewnickiej do ul. Śląskiej (w przypadku dużego natężenia ruchu pieszego może nastąpić czasowe wstrzymanie ruchu kołowego). Zalecany objazd - ul. Piotrowicka, ul. Śląska, ul. Medyków.



parkowanie pojazdów: Parking na pl. Kościelnym, pobliskie ulice.

Cmentarz przy ul. Cmentarnej: Zamknięcie całego odcinka ulicy dla ruchu kołowego. Zalecany objazd ul. Bagienną.



parkowanie pojazdów - ul. Oswobodzenia.

Cmentarz przy ul. Gliwickiej: Parkowanie pojazdów - ul. Marii Gepret-Meyer, ul. Gliwicka, ul. Ondraszka.

Cmentarz przy ul. Armii Krajowej: Parkowanie pojazdów w miejscach wyznaczonych wzdłuż ul. Armii Krajowej.

Cmentarz przy ul. Popiełuszki: Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Le Ronda do ul. Techników - parkowanie pojazdów wzdłuż ul. Popiełuszki po lewej stronie oraz na parkingach wzdłuż ul. Techników.

Inne miasta województwa śląskiego

O zmianach organizacji ruchu informują też na swoich stronach internetowych komendy policji w innych miastach.

Częstochowa TUTAJ

Bielsko-Biała TUTAJ

Gliwice TUTAJ

Bytom TUTAJ

Zabrze TUTAJ

Ruda Śląska TUTAJ

Rybnik TUTAJ

Dąbrowa Górnicza TUTAJ

Specjalne linie autobusowe ZTM i bezpłatne przejazdy 1 listopada

Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadza zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w związku z dniem Wszystkich Świętych. Będzie można skorzystać z różnych udogodnień.

Pierwsze zmiany zostaną wprowadzone już 28 października. Od tego dnia do 2 listopada niektóre kursy poszczególnych linii będą realizowane większymi niż zazwyczaj pojazdami. Ponadto zmieniane będą niektóre trasy autobusów.

Największe zmiany czekają pasażerów w okresie 29 października - 2 listopada. ZTM zaplanował w tych dniach m.in. uruchamianie linii cmentarnych. 1 listopada będzie ich w sumie 16. Dzięki dodatkowym połączeniom łatwo będzie można dojechać na cmentarze w Będzinie (linia C6), Chorzowie (C2, C7, C9), Czeladzi (C11), Gliwicach (C1, C3 i C4), Katowicach (C2, C5 i C8), Knurowie (C10), Rudzie Śląskiej (C2, C9), Siemianowicach Śląskich (C7), Sosnowcu (C6) i Tychach (C12, C13, C14, C15 i C16).

1 listopada można bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. To propozycja, która obejmuje w tym dniu wszystkie nasze połączenia, tj. autobusowe, tramwajowe i trolejbusowe. Skorzystanie z tej opcji i zrezygnowanie z przejazdu samochodem sprawia, że nie musimy się martwić o znalezienie miejsca parkingowego przy cmentarzu - mówi Małgorzata Gutowska, dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania komunikacji miejskiej w okresie 28 października - 2 listopada znajdują się na stronie internetowej ZTM (kliknij TUTAJ).

Mapy cmentarzy komunalnych i wyszukiwarki grobów

Cmentarze komunalne w poszczególnych miastach mają swoje serwisy internetowe. Można w nich znaleźć m.in. mapy cmentarzy i wyszukiwarki grobów.

W tych miastach znajdziecie wyszukiwarki: