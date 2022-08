Wrócą upały i burze. Prognoza pogody na początek sierpnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę na pierwszy tydzień sierpnia. Wynika z niej, że w połowie tygodnia możemy się spodziewać upałów, a w piątek burz.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

W poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe są przelotne opady deszczu, a na Śląsku i Opolszczyźnie burze. Termometry pokażą od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 23 w centrum kraju i 26 na Dolnym Śląsku.

Wtorek będzie pogodny - tylko na wschodzie i południu spodziewane jest zachmurzenie przejściowo duże ze słabym przelotnym deszczem. Na południu mogą pojawić się burze z opadami do 15 l/m2. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni nad morzem do 25 w centrum i 27 na zachodzie.

W środę będzie jeszcze cieplej - od 24-25 stopni na Suwalszczyźnie, w dolinach Karpat i lokalnie nad morzem do 33 na zachodzie. Padać może tylko w Karpatach.

W czwartek na północy kraju może pojawić się przelotny deszcz. W pozostałych regionach będzie upalnie - od 26 stopni na północnym wschodzie do 31 w centrum i 36 na zachodzie.

Piątek przyniesie zmianę pogody i ochłodzenie, a także przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana temperatura maksymalna to od 21-23 stopni na Pomorzu i nad morzem do 35 na zachodzie. W czasie burz wiatr będzie dochodził w porywach do 80 km/h.

Koniec tygodnia ma być spokojny, na ogół bez opadów. Będzie ciepło, do 27 stopni na południu i zachodzie kraju.