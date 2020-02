Wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek w stanie krytycznym trafiła do szpitala. 58-letnia kobieta została dotkliwie pobita. Policja zatrzymała jej 34-letniego syna.

58-letnia kobieta trafiła do szpitala w piątek wieczorem w stanie krytycznym, z poważnymi i rozległymi obrażeniami głowy. Pogotowie powiadomił jej syn, który twierdził, że znalazł matkę nieprzytomną w łóżku. Biegły stwierdził jednak, że uraz głowy jest prawdopodobnie konsekwencją pobicia. W tej sprawie został zatrzymany 34-letni syn kobiety - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Prokuratorzy w najbliższym czasie podejmą decyzję, co do ewentualnych zarzutów wobec zatrzymanego.



Rzecznik poinformował, że kobieta jest nieprzytomna. Jej stan jest określany jako krytyczny.



Kaczmarek funkcję wójta gminy Zgierz sprawuje od 2014 roku. Jest pierwszą kobietą wybraną w tej gminie na to stanowisko.