Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że będzie ubiegał się o fotel prezydenta. „Startujemy z prekampanią prezydencką, bo chcę ubiegać się o urząd prezydenta. Wierzę, że wspólnie możemy zmienić Polskę na lepsze” – oświadczył.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz startuje na prezydenta / Grzegorz Michałowski / PAP

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił w Zakopanem, że będzie się ubiegał o urząd prezydenta w nadchodzących wyborach.

Tu w Zakopanem, startujemy z prekampanią prezydencką, bo chcę ubiegać się o urząd Prezydenta RP. Wierzę, że wspólnie możemy zmienić Polskę na lepsze. Zbudować Polskę dla wszystkich, nie dla wybranych, Polskę w którym chce się żyć - oświadczył.

Dla tych spod samiuśkich Tater, aż po Bałtyk, w każdym miejscu naszej ojczyzny, w każdym i regionie w każdej tradycji i kulturze, w tym wszystkim jest bogactwem naszym i naszej historii. To jest nasza nasze dziedzictwo, to jest nasze szlachectwo, to jest to, o czym pięknie mówią tutaj górale, o czym możemy zawsze usłyszeć w ich przyśpiewka, opowiadaniach. To jest to wszystko, co wiąże się z podstawą bycia wśród ludzi - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ja chcę być wśród ludzi. Chcę być z wami, chcę być każdego dnia w Polsce i będę. Zrobię wszystko, żeby najważniejsze przyrzeczenie, jakie chcę dzisiaj złożyć, realizować: odbudować wspólnotę narodową, zbudować dialog, który zastąpi monologi dzisiejszych polityków. Tak naprawdę to monologi, które zamknęły nas w bańkach, z których trudno się jest wybić. Chcę zrobić wszystko, żeby Polska była krajem jeszcze bardziej szczęśliwym, żeby była krajem, w którym się dobrze żyje, w którym się chce żyć i dobrze się oddycha - dodał lider PSL.

