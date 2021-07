"Przyszedł czas aby powołać służbę, która odpowie na szerzące się cyberataki; powołany zostanie fundusz cyberbezpieczeństwa" - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

Według szefa rządu: oszustwa komputerowe, fałszywe maile, SMS-y czy kradzież tożsamości to zjawiska, o których coraz częściej słyszymy.



"Nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli o jakichś atakach sterowanych z różnych miejsc na świecie, niestety często z inspiracji rosyjskiej lub ze wschodu. Cyberprzestępczość to plaga XXI wieku, która zagraża instytucjom państwowym, obywatelom i firmom" - zaznaczył Mateusz Morawiecki.



"Zaledwie kilkanaście dni temu grupa hakerów powiązanych z Rosją zaatakowała systemu wielkich firm. Mamy do czynienia z bardzo dobrze zorganizowaną międzynarodową siatką grup cyberprzestępczych" - powiedział.





"Chcemy, żeby policja miała odpowiednie instrumenty, najlepsze rozwiązania i kompetencje do walki z cyberprzestępczością, żebyśmy mogli jak najlepiej odpowiadać na te zagrożenia. Dlatego powołany zostanie też Fundusz Cyberbezpieczeństwa" - tłumaczył premier.



"Między policją a cyberprzestępcami istnieje wyścig zbrojeń. Kto szybciej dojdzie do nowych metod, kto je opanuje, ten uzyska przewagę" - powiedział Mateusz Morawiecki.



"To co jest w głowach naszych informatyków, naszych specjalistów z tej dziedziny, chcemy zakumulować w jednym miejscu, po to, żeby jak najlepiej odpowiadać na te zagrożenia" - dodał.



"Inwestycja w bezpieczeństwo"

"Potrzebne jest przełomowe działanie i poważna inwestycja w nasze bezpieczeństwo, będzie nią powołanie nowej, specjalnej służby - tłumaczył z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, mówiąc o sprawie powołania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak przekonywał, CBZC będzie "jednym ze znaków firmowych polskiej policji" i będzie prowadziło na szeroką skalę walkę z przestępczością kryminalną w cyberprzestrzeni.



CBZC będzie miało analogiczną strukturę do Centralnego Biura Śledczego Policji.



"W tej chwili w polskiej policji ok. 350 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zajmuje się zwalczaniem cyberprzestępczości, to są siły daleko niewystarczające" - ocenił szef MSWiA. Podkreślał, że funkcjonariusze mają komórkę w Komendzie Głównej Policji i w komendach wojewódzkich.



"Potrzebne tutaj jest przełomowe działanie, potrzebna jest poważna inwestycja w nasze bezpieczeństwo, taką inwestycją będzie powołanie nowej, specjalnej, dobrze zorganizowanej służby. Chcemy, aby ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2022 r. i przystępujemy bardzo szybko do organizacji tej służby" - zapowiedział Mariusz Kamiński.