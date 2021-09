Do 10 października można zagłosować w IX edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Mieszkańcy mają do wyboru 21 przedsięwzięć miejskich i 75 osiedlowych, na które przeznaczono łącznie ponad 6,5 mln złotych.

Spośród około 140 pomysłów zgłoszonych przez olsztynian do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego dopuszczono ostatecznie do głosowania 96 projektów. Zostały one pozytywnie zweryfikowane przez zespół opiniujący, m.in. pod względem kosztów, lokalizacji czy zgodności z dokumentami planistycznymi Olsztyna.

Mieszkańcy mają do wyboru 21 przedsięwzięć miejskich i 75 osiedlowych. Najwięcej lokalnych projektów dotyczy osiedla Generałów (siedem) oraz Podgrodzia i Śródmieścia - po sześć. Wśród nich są zarówno tzw. projekty miękkie, np. zajęcia sportowe czy wydarzenia kulturalne, jak i "twarde", czyli inwestycyjne.

"Zachęcamy do głosowania internetowego poprzez stronę Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Inną możliwością jest tradycyjne głosowanie na kartach. Wskazujemy po trzy projekty miejskie oraz osiedlowe" - powiedziała dyr. Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego Aneta Szpaderska.

Projekty umieszczone przez głosujących na pierwszym miejscu dostaną trzy punkty, te z drugiego - po dwa, a z trzeciego - po jednym.

Głosowanie elektroniczne rozpoczęło się po północy, natomiast karty do głosowania można pobrać ze strony glosujobo.olsztyn.eu i obo.olsztyn.eu.

Magistrat zapowiedział, że w mieście sukcesywnie będą pojawiać się urny, do których można wrzucać papierowe karty do głosowania. Będą zlokalizowane m.in. w budynku ratusza, CRS Ukiel, Aquasferze i filiach miejskich bibliotek.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 25 października. Na realizację zwycięskich zadań zaplanowano w sumie 6 mln 550 tys. zł - 2 mln zł na miejskie i ponad 4,5 mln zł na osiedlowe. Kwoty przeznaczone na poszczególne osiedla zależą od liczby mieszkańców. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku.