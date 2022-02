Za 16 mln zł powstanie nowy most przy ul. Żeglarskiej w Lublinie. Jak poinformował ratusz, dotychczasowy obiekt w tym miejscu wymaga całkowitej przebudowy. Inwestycja przy Zalewie Zemborzyckim ma być gotowa do końca roku.

Lublin, Stare Miasto / Shutterstock

Aktualny stan mostu kwalifikuje go do całkowitej przebudowy i w tym kierunku, już w roku ubiegłym, podjęliśmy działania. Na czas prowadzonych robót konieczne będzie zamknięcie odcinka ul. Żeglarskiej. Będziemy się starali, aby utrudnienia dla kierowców i mieszkańców związane z realizacją inwestycji były jak najmniejsze - zaznaczył cytowany w komunikacie zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju Artur Szymczyk. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na realizację tej inwestycji.



Most przy ul. Żeglarskiej jest jednym z 115 obiektów mostowych na terenie Lublina. Najpierw drogowcy rozbiorą stary most i w tym samym miejscu zbudują nowy obiekt, który ma być większy od dotychczasowego. Długość mostu wyniesie 50 metrów, a szerokość 19 metrów. Będzie to obiekt jednoprzęsłowy ze wzmocnieniem w formie podwieszenia -przekazał Urząd Miasta w Lublinie.

Przebudowa obejmie również odcinek ul. Żeglarskiej, od nowo powstałego węzła do skrzyżowania z ul. Nałkowskich. Zakończenie całej inwestycji zaplanowane jest na koniec roku. Koszt prac oszacowano na ponad 16 mln zł.