Rano mogą wystąpić oblodzenia na drogach w kilku regionach kraju. Alert IMGW dotyczy województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że spadek temperatury może powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. W województwach: małopolskim, świętokrzyskim i śląskim temperatura przy gruncie może się wahać między -6 st. a -3 st. C, na Podkarpaciu od -3 st. do 0 st., w województwach: podlaskim i warmińsko-mazurskim wyniesie ok. -4 st. Celsjusza.

W związku z spadkami temperatur Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby zwracać uwagę na osoby bezdomne i samotne.

Przy niskich temperaturach organizm ludzki bardzo szybko się wychładza. Telefon na 112 nic nie kosztuje, a może uratować komuś życie - apeluje RCB.