Dolnośląska policja szuka kierowcy, który wczoraj po godzinie 12 na drodze wojewódzkiej nr 331 tuż za Polkowicami śmiertelnie potrącił kierującego ruchem drogowym. Sprawca zbiegł z miejsca wypadku. Okazało się, że auto, którym jechał, było kradzione. Funkcjonariusze opublikowali portret pamięciowy poszukiwanego.

Audi, którym jechał sprawca wypadku, zostało skradzione w Niemczech / Policja

Wczoraj po godz. 12 na drodze wojewódzkiej nr 331 tuż za Polkowicami (wyjazd na Chocianów), kierowca Audi Q7 podczas wyprzedzania maszyny do rekultywacji poboczy drogowych zjechał na lewą część jezdni i tam potrącił pieszego. Był to pracownik kierujący ruchem drogowym w związku z prowadzonymi robotami drogowymi. Potrącony mężczyzna zmarł. To 64-letni mężczyzna mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego.

Miejsce wypadku / Policja

Po wypadku audi uderzyło w przydrożne drzewo. Kierowca uciekł. Okazało się, że auto zostało skradzione w Niemczech.

Portret pamięciowy sprawcy wypadku / Policja





Policyjni specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu sporządzili portret pamięciowy sprawcy śmiertelnego wypadku.

Osoby, które rozpoznają tego mężczyznę, bądź mają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia jego tożsamości lub miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach pod nr tel. 47 874 72 00 (całodobowo), bądź pod nr alarmowym 112 (również całodobowo).