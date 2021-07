"Troje kierowców, dwóch mężczyzn i kobietę, którzy kompletnie pijani, co chwila zmieniali się za kierownicą jednego auta zatrzymała policja w Zakopanem. Badanie alkomatem wykazało 3,5, 3,8 oraz 2,8 promila alkoholu" - poinformował rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Zdj. ilustracyjne / RMF FM

Policjanci zostali wezwani na interwencję, ponieważ na drodze nagle bez powodu zatrzymało się osobowe audi tamując przejazd innym kierowcom. Jak relacjonowali świadkowie, wysiadł z niego kierowca i pasażerka, po czym zamienili się miejscami. Jednak auto daleko nie odjechało. Po przebyciu kilkuset metrów kobieta zatrzymała samochód na środku drogi i ustąpiła miejsca za kierownicą drugiemu z pasażerów, który z kolei nawracając wjechał w ogrodzenie.

"Takie interwencje zdarzają się bardzo rzadko, ale jak widać można zatrzymać troje nietrzeźwych kierujących i to poruszających się jednym samochodem. Tak też się stało w miniony piątek wieczorem, na zakopiańskiej Olczy" - relacjonował rzecznik.

Wszyscy "kierowcy" byli pijani

Funkcjonariusze dokonując kontroli trzeźwości ustalili, że pierwszy kierowca tj. 39-latek z powiatu tatrzańskiego kierował mając w organizmie 3,5 promila alkoholu. Jego prawo jazdy zostało zatrzymane. 36-latka, również z powiatu tatrzańskiego, kierowała mając w organizmie 3,8 promila alkoholu, była bez prawa jazdy, gdyż już wcześniej za to samo przestępstwo je straciła.

Najmłodszy z kierowców, 26-latek nigdy nie zrobił prawa jazdy, za to postanowił kierować mając w organizmie 2,8 promila alkoholu. Pojazd odholowano, a troje kierowców powrót do domu kontynuowało pieszo.



Z kolei wczoraj wieczorem, policjanci z Bukowiny Tatrzańskiej zatrzymali pijanego kierowcę ciągnika rolniczego. 31-latek miał w organizmie 3,1 promila alkoholu.



Za jazdę po alkoholu grozi kara do dwóch lat więzienia, a recydywiście do lat pięciu.