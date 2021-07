Znamy nowe okoliczności makabrycznego wypadku, który dziś rano wydarzył się w Katowicach. Miejski autobus śmiertelnie potrącił tam 19-latkę. Jak dowiedział się reporter RMF FM, policja zatrzymała kierowcę autobusu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i czeka na zarzuty.

Służby na miejscu śmiertelnego wypadku u zbiegu ulic Mickiewicza i Stawowej w ścisłym centrum Katowic / Hanna Bardo / PAP

Do wypadku doszło przed godziną 6:00 nieopodal przejścia dla pieszych u zbiegu ulic Mickiewicza i Stawowej w ścisłym centrum Katowic. To miejsce o dużym nasileniu ruchu pieszego, w pobliżu dużych galerii handlowych i dworca kolejowego.

19-latka została śmiertelnie potrącona przez autobus linii 910.

Kierujący nim 31-latek był trzeźwy; jak zawsze w podobnych przypadkach pobrano mu krew do badań laboratoryjnych pod kątem środków odurzających.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i czeka na zarzuty - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.

Jeden z dowodów w tej sprawie to nagranie z całego zajścia. Ma je również policja. Na nagraniu widać, jak na ulicy stoi grupa osób. Dochodzi tam też do bójki. Kierowca autobusu podjeżdża w to miejsce i się zatrzymuje. Ale w pewnym momencie, z nieznanych teraz przyczyn, rusza przed siebie. I to wtedy dochodzi do potrącenia stojącej przed autobusem 19-latki.

Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty usłyszy kierowca. Jak usłyszał od rzecznik katowickiej policji nasz dziennikarz, to będzie zależeć od dowodów, jakie zbiorą policjanci.

Film ten trafił także do redakcji RMF24, jednak ze względu na drastyczne sceny zdecydowaliśmy się go nie publikować.