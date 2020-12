"Polexit nie rozwiązałby żadnego polskiego problemu, ale stworzyłby nowe" - stwierdził w rozmowie z tygodnikiem "Do Rzeczy" Konrad Szymański - minister do Spraw Unii Europejskiej. "Propozycje polexitu są błędną reakcją na realne problemy współpracy europejskiej" - dodał.

Relacji Warszawy i Brukseli nie można sprowadzić tylko do toksycznego sporu o praworządność, czy gdzieś tlącego się sporu cywilizacyjnego - ocenił Konrad Szymański w rozmowie z "Do Rzeczy".

W bardzo wielu dziedzinach mamy agendę zbieżną. Mam na myśli wspólny rynek, politykę handlową, w znacznej części cyfrową, politykę rozszerzenia Unii czy politykę sankcyjną - wyliczał minister do Spraw Unii Europejskiej. W tych sprawach Unia odgrywa pozytywną rolę i wzmacnia pozycję Polski. Całość relacji jest znacznie bardziej skomplikowana. W wielu aspektach współpracy europejskiej naszymi sprzymierzeńcami są nie tylko Komisja Europejska, lecz także nawet Parlament Europejski. Na pewno trzeba zróżnicować ten obraz - wyjaśnił.

Szymański zaznaczył, rozumie, że z powodu pewnej irytacji, zmęczenia można dojść do wniosku "Po co nam Unia?". W tym sensie żaden rodzaj pytań, żaden rodzaj dyskusji nie powinien być tabu w polskiej debacie - zauważył. Budowanie czegokolwiek na tabu jest raczej oznaką słabości niż siły - wskazał.



Jak podkreślił minister do Spraw Unii Europejskiej, Polska suwerenność poza Unią byłaby osłabiona. Zwrócił też uwagę, że poza UE nie zniknęłaby konieczność transformacji energetycznej ani "spór cywilizacyjny o LGBT, którego podłoże jest znacznie głębsze niż polityka Brukseli". Nie widzę w polexicie żadnej wartości dodanej - podsumował.