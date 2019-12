Na karę łączną 20 lat pozbawienia wolności skazał Sąd Rejonowy w Opolu studenta krakowskiej AGH Mateusza L. za serię wyłudzeń pieniędzy na portalach aukcyjnych - poinformował rzecznik opolskiego Sądu Okręgowego sędzia Daniel Kliś.

Według ustaleń śledczych, mechanizm działania Mateusza L. we wszystkich przypadkach był podobny. Mężczyzna wystawiał na portalu aukcyjnym telefony komórkowe, których nie miał, i zaraz po otrzymaniu pieniędzy, zrywał kontakt z pokrzywdzonymi. W ten sposób miał oszukać ponad sto osób na 250 tys. zł.



Tymi przestępstwami zajmowały się sądy z różnych stron kraju, które wydały ponad czterdzieści wyroków, skazując Mateusza L. na kary od kilku miesięcy do ponad dwóch lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Opolu połączył jednostkowe orzeczenia za czyny popełnione w latach 2015-2018 i wymierzył oskarżonemu karę łączną 20 lat pozbawienia wolności.



Sąd nie orzekał o czynach, ale połączył kary jednostkowe uznając, że kara łączna jest adekwatna do stopnia szkodliwości popełnionego czynu. Wyrok jest nieprawomocny, a strony już zapowiedziały apelację, która będzie przedmiotem oceny sądu odwoławczego - powiedział sędzia Kliś.