Sąd Rejonowy w Ostrołęce skazał na 5 miesięcy pozbawienia wolności Leszka J. 64-latek strzelił do psa z wiatrówki - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Pod koniec czerwca ubiegłego roku w miejscowości Susk Stary w województwie mazowieckim 64-letni mieszkaniec Rzekunia strzelił do psa z wiatrówki typu Striker kal. 5,5 mm. Na skutek postrzelenia czworonóg doznał krwawienia z grzbietowej części nosa.



Jak przekazała ostrołęcka prokuratura, w sprawie wszczęto dochodzenie, które zostało zakończone skierowaniem do Sądu Rejonowego w Ostrołęce aktu oskarżenia przeciwko Leszkowi J. 64-latek usłyszał zarzut usiłowania zabicia psa.



Sąd Rejonowy w Ostrołęce uznał Leszka J. za winnego zarzuconego mu aktem oskarżenia czynu i wymierzył karę 5 miesięcy pozbawienia wolności.



Orzekł też wobec niego zakaz posiadania psów na okres 3 lat, nawiązkę w kwocie 2 tys. zł oraz konfiskatę wiatrówki. "Sąd nakazał nadto podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie treści wyroku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzekuniu" - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.