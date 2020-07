Prokuratura odrzuciła wniosek o delegalizację Stowarzyszenia Marsz Niepodległości - dowiedział się reporter RMF FM. Prawie trzy lata temu - po zajściach podczas marszu 11 listopada - złożyli go posłowie Platformy Obywatelskiej. Dziś śledczy informują, że nie ma podstaw, by wnioskować do sądu w sprawie stowarzyszenia.

