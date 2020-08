Starsze małżeństwo ze Szczytna straciło 8 tys. zł po tym, gdy ich mieszkanie odwiedził nieznajomy mężczyzna. Przekonał on staruszków, że ma dla nich nagrodę za udział w ostatnich wyborach prezydenckich - podała PAP policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

Oszust okradł 86-letnią kobietę i 89-letniego mężczyznę. Starsi ludzie wpuścili do domu nieznajomego mężczyznę, ponieważ powiedział im, że otrzymają nagrodę za udział w ostatnich wyborach prezydenckich - powiedziała oficer prasowa policji w Szczytnie Joanna Manelska.



Oszust wszedł do mieszkania starszych państwa i poprosił ich o dowody osobiste. W trakcie rozmowy zapytał też, czy gospodarze mają w domu pieniądze. Małżeństwo nie tylko to potwierdziło ale i pokazało, gdzie trzyma gotówkę - powiedziała Manelska.



Po wyjściu obcego mężczyzny starsza pani o rzekomej nagrodzie za udział w wyborach telefonicznie poinformowała córkę. Ta od razu zadzwoniła na policję i razem z policją przyjechała do rodziców. Wtedy okazało się, że starsi państwo stracili 8 tys. zł oszczędności - powiedziała Manelska. Dodała, że policja szuka złodzieja ale na razie nie udało się go zatrzymać.



Apelujemy o otoczenie troską starszych bliskich i sąsiadów. Mówmy im, że nie ma nic za darmo, że oszuści wykorzystują dosłownie każdy powód i każdą sytuację, by okraść starszych ludzi. Prosimy, by nie wpuszczać do domu obcych, by być nieufnym i ostrożnym - powiedziała Manelska.