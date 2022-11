Stanisław Tyszka dołączył do sejmowego koła Konfederacji - poinformowała formacja w mediach społecznościowych. Po dołączeniu byłego polityka Kukiz'15 koło Konfederacji będzie liczyło 12 posłów.

Stanisław Tyszka / Wojciech Olkuśnik / PAP

Koło poselskie Konfederacja powiększa się o kolejnego posła. Nasza dotychczasowa "Złota Jedenastka", z której pomimo insynuacji mediów głównego nurtu i polityków Bandy Czworga nikt od początku kadencji nie odszedł, staje się "Wspaniałą Dwunastką". Stanisław Tyszka, witamy - napisano we wpisie na koncie Konfederacji na Twitterze.

Stanisław Tyszka w kadencji 2015-2019 był wicemarszałkiem Sejmu. W 2019 roku do parlamentu dostał się z list PSL, z którym formacja Pawła Kukiza zawarła przedwyborcze porozumienie. Do czasu zakończenia współpracy z ludowcami był szefem sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej.

Tyszka poinformował w ubiegłym tygodniu, że opuszcza koło Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia. Przyznał wówczas m.in., że drogi jego i Kukiza rozeszły się. Chciałem i nadal chcę tworzyć alternatywę dla PiS i PO. Uważam, że prymitywna wojna partyjno-plemienna jest dla Polski bardzo szkodliwa. Paweł ponad rok temu uznał, że jednak wejdzie w pewien układ z obecną partią władzy, a konkretnie z Jarosławem Kaczyńskim, czyli osobą, która przez lata rozmontowywała nasz ruch przeciągając kolejnych posłów intratnymi propozycjami - powiedział.

We wtorek Tyszka poinformował, że dołącza do współtworzącej Konfederację partii KORWiN, a robi to na zaproszenie jej szefa Sławomira Mentzena.