33-letni mieszkaniec Konina (woj. wielkopolskie) posiadał w mieszkaniu ponad 800 gramów narkotyków. Policjanci zatrzymali mężczyznę w czasie kontroli klatki schodowej - ubrany był tylko w bieliznę, trzymał wagę elektroniczną i woreczek z narkotykami.





Oficer prasowy konińskiej policji mł. asp. Sebastian Wiśniewski poinformował we wtorek, że 33-latka 11 marca zatrzymali funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KMP w Koninie.

Podczas kontroli jednej z klatek schodowych zauważyli mężczyznę, który był ubrany tylko w bokserki, a w dłoni trzymał wagę elektroniczną oraz zwitek foliowy z marihuaną. Unoszący się specyficzny zapach na klatce schodowej i niecodzienny ubiór 33-latka wskazywały na to, że w jego miejscu zamieszkania może znajdować się znacznie więcej środków odurzających - przekazał policjant.



W trakcie przeszukania mieszkania 33-latka funkcjonariusze zwrócili uwagę na intensywny zapach marihuany wydobywający się z plecaka mężczyzny. Okazało się, że jest w nim ponad 730 gramów marihuany oraz 87 gramów kokainy. Zabezpieczono również pieniądze w kwocie przekraczającej 2 tys. zł - podał Wiśniewski.



12 marca mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Przyznał się do winy. Decyzją sądu 33-latek został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia.