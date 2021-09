Prawo i Sprawiedliwość zajmuje pierwsze miejsce w najnowszym sondażu IBRiS dla “Rzeczpospolitej”. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 34 proc. Polaków, a na Koalicję Obywatelską – 23 proc.

Na trzecim miejscu w sondażu IBRiS znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem na poziomie 12 proc. Tuż za podium jest Lewica (7 proc.), a za nią Konfederacja (6 proc.) i Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (5 proc.)

13 proc. respondentów nie wie, kogo poparłoby w wyborach parlamentarnych. Sondaż został przeprowadzony przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej" 24-25 września na grupie 1100 respondentów.



Gazeta wskazuje, że w najnowszym sondażu nie ma dużych zaskoczeń. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje pozycję lidera, a w porównaniu z sondażem ze środka lata (przełom lipca i sierpnia) zyskuje 0,4 pkt proc.



"Największe wahanie poparcia odnotowuje Koalicja Obywatelska, na którą dwa miesiące temu chciało głosować 27 proc. badanych, a obecnie - 23. Trzeba jednak pamiętać, że wtedy działał jeszcze bardzo silnie “efekt Tuska", który dopiero co powrócił na polską scenę polityczną" - czytamy w "Rzeczpospolitej".



Zdaniem szefa IBRiS Marcina Dumy, obecne notowania KO mogą być poziomem jej naturalnego poparcia. Jest słabiej niż w lipcu, ale tamten wynik pokazuje, że jak pojawi się nowy impuls, to partia Tuska osiągnie znów ok. 30 proc. - ocenia Duma.