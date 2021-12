Kilkukrotnie przekroczone są normy jakości powietrza na południu kraju. Ponad 5-krotnie przekroczone są normy w okolicach Oświęcimia, dotyczy to pyłów zawieszonych PM 10 oraz najgroźniejszego - PM2,5. W takiej sytuacji najlepiej do minimum ograniczyć przebywanie na zewnątrz. Jak co roku za stan jakości powietrza odpowiadają złej jakości kotły grzewcze oraz warunki atmosferyczne, czyli niska temperatura i brak wiatru.

REKLAMA