​76-letni mężczyzna zginął we wtorek rano po potrąceniu przez samochód w miejscowości Miedźno w powiecie kłobuckim (Śląskie). Droga wojewódzka nr 491, łącząca Częstochowę z Działoszynem, została zablokowana - wynika z informacji służb kryzysowych. Wytyczono objazd lokalnymi drogami.

"Kierujący samochodem osobowym potrącił śmiertelnie pieszego przechodzącego przez ulicę w miejscu niedozwolonym" - podało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

Do wypadku doszło na ulicy Częstochowskiej - jednej z głównych dróg w Miedźnie. Mimo reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować.



Jak wynika z danych śląskiej policji, minionej doby w woj. śląskim doszło do 8 wypadków drogowych, w których jedna osoba zginęła, a 7 zostało rannych. Odnotowano 214 kolizji. Policjanci zatrzymali 15 nietrzeźwych kierowców.



Od początku listopada br. w regionie doszło do 42 wypadków drogowych, w których życie straciły trzy osoby, a 48 odniosło obrażenia. Doszło do 1478 kolizji, zatrzymano 138 nietrzeźwych kierowców.