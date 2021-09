Możliwość wykonania badań profilaktycznych, a dzięki temu wykrycia chorób takich, jak rak pęcherza moczowego czy gruczołu krokowego we wczesnym stadium ich rozwoju – to cel rozpoczynającego się w Krakowie 7. festiwalu KultURO.

(zdjęcie ilustracyjne) / Józef Polewka / RMF FM

Celem festiwalu jest przede wszystkim zachęcenie i umożliwienie wszystkim chętnym wykonania badań oraz skonsultowanie się z lekarzami. Dlaczego to takie ważne?

Według prognoz specjalistów wrastać będzie zachorowalność na raka pęcherza moczowego czy gruczołu krokowego. Lekarze alarmują, że w takich przypadkach kluczową rolę gra czas - im szybciej wykryta choroba, tym większe szansa na wyleczenie.



Na tę kwestię zwrócił uwagę też wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, który podczas konferencji prasowej podkreślił, że z powodu pandemii koronawirusa, leczenie innych schorzeń często schodziło na drugi plan.



W różnych obszarach chorób onkologicznych widzimy doskonale, że dla wielu niestety to był zbyt długi okres oczekiwania na spotkanie z lekarzem, więc teraz trzeba nadrabiać zaległości tam, gdzie się da - podkreślił.



Jak dodał, krakowski festiwal "jest wołaniem o to, żeby wrócić do normalności także w tym obszarze".

Pandemia nowotworów

Pomysłodawca wydarzenia prof. Piotr Chłosta zauważył z kolei, że "w chwili obecnej przyjdzie nam się zmierzyć z kolejną pandemią - pandemią nowotworów".



O tym, jak poważny jest to problem niech świadczy fakt, że spośród globalnej liczby chorób o potencjale onkologicznym wykrywanych w naszym kraju, ponad 25 procent, czyli jedna czwarta to nowotwory tzw. urologiczne, czyli wywodzące się z układu moczowego - podkreślił kierownik Katedry i Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego oraz prezes Fundacji Urodzeni-Zdrowi.



Dominującą grupą pod tym względem są nowotwory prostaty, czyli gruczołu krokowego, na drugim nowotwory pęcherza, a na trzecim nerki - dodał.



W ocenie prof. Chłosty, wobec wydłużającego się okresu życia, co siłą rzeczy pociąga za sobą ryzyko wystąpienia wielu chorób, "urolog może stać się lekarzem pierwszego kontaktu".

Mój los w moich rękach. Choroba wcześnie wykryta może być całkowicie wyeliminowana - zapewnił lekarz.



Festiwal potrwa do soboty

7. festiwal KultURO potrwa od poniedziałku do soboty. Jego najważniejszymi punktami będą dzień otwarty w gabinetach urologicznych katedry i kliniki urologii Szpitala Uniwersyteckiego i konsultacje telefoniczne ze specjalistami. W związku z tym, że akcja zorganizowana jest na styku medycyny i muzyki, festiwal zakończy koncert rockowy z zespołem EndoPower, którego jednym z liderów jest prof. Chłosta.



Tegoroczna edycja przebiegnie pod hasłem "dla taty". W tym roku to dzieci staną się małymi sojusznikami lekarzy i to one mają szansę zachęcić rodziców do badań.



Oczywiście koncert, wystawy, lekcje w szkołach - to wszystko jest ważne, ale my musimy zacząć też zmieniać sposób myślenia o urologii, przełamać wstyd. Być może czasem to, że syn weźmie tatę za rękę i powie mu: tato, chciałbym, żebyś był zdrowy i żebyś się zbadał, spowoduje to, że ktoś z nas zdecyduje się to zrobić - powiedział Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.



Wydarzenie swoim patronatem honorowym objął prezydent Krakowa, a jego organizację wspiera miasto.