​Rozpoczęła się akcja lodołamania na Odrze, Odrze Granicznej oraz Regalicy. Bierze w niej udział siedem jednostek - pięć polskich i dwie niemieckie.

Lodołamacze na nabrzeżu Nadzoru Wodnego w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Mamy około 60 kilometrów zjawisk lodowych od 50-centymetrowego zalodzenia śryżowego po taflę lodu biegnącą do okolic Widuchowej. Akcja pozwoli w ciągu dwóch dni oczyścić koryto Odry - powiedział dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski.

Jak dodał, "w ciągu ostatnich godzin woda do góry w Bielinku poszła o ponad 120 centymetrów, a to pokazuje, że mamy zator i konieczność działania".



Obecnie w regionie nie ma zagrożenia powodziowego, akcja lodołamania ma charakter prewencyjny. Biorą w niej udział także dwie nowe jednostki - Ocelot i Tarpan - dla których jest to pierwsza akcja operacyjna.



Nowe jednostki mają okazję sprawdzić się w akcji. Dzisiaj mamy pięć lodołamaczy polskich i dwa niemieckie, jest odwilż, lód, a prognozy meteorologiczne zwiastują, że poziom wody może wzrosnąć. Musimy trochę na Odrze posprzątać - powiedział prezes Wód Polskich Przemysław Daca.



Obecnie wstrzymana jest żegluga na odcinkach Odry granicznej i Odry Wschodniej oraz na jeziorze Dąbie. Akcja lodołamania potrwa do 31 grudnia.



Pogotowie zimowe Wód Polskich trwa minimum do końca marca.