"Tak, oczywiście. Taka będzie rekomendacja" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef resortu spraw zagranicznych Bartosz Cichocki pytany o to, czy rosyjski prezydent Władimir Putin powinien zostać zaproszony na polskie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. "Za taką rekomendacją ja bym się opowiadał, kiedy Kancelaria Prezydenta o to zapyta" - dodał.

Jak podkreślił Cichocki, nie było jeszcze formalnego zapytania ze strony Kancelarii Prezydenta w tej sprawie. Ono zresztą nie musi paść. Prezydent będzie organizatorem tych wydarzeń i to on zdecyduje o składzie gości, o formule też - tłumaczył gość RMF FM. Za wcześnie na ten temat spekulować - zastrzegł.



W czwartkowej Porannej rozmowie w RMF FM rzecznik prezydenta Błażej Spychalski mówił, że zaproszenia na rocznicowe uroczystości mają być wysłane do końca miesiąca. Trzy tygodnie to jest mnóstwo czasu - stwierdził Cichocki odnosząc się do tych zapowiedzi.