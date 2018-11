Prezydent mianował dziewięciu oficerów Wojska Polskiego na pierwszy oraz kolejne stopnie generalskie i admiralski. Na stopień generała dywizji został mianowany m.in. dowódca formowanej obecnie 18. Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Jarosław Gromadziński.

Prezydent Andrzej Duda wręcza awanse generalskie / Paweł Supernak / PAP

Na stopień generała dywizji awansował generał brygady dowódca Centrum Operacji Powietrznych - dowódca Komponentu Powietrznego gen. bryg. Dariusz Malinowski.



Do stopnia wiceadmirała (odpowiednik dwugwiazdkowego generała) został awansowany inspektor Marynarki Wojennej kontradm. Jarosław Ziemiański.



Na stopień gen. brygady zostali mianowani pułkownicy Artur Dębczak, Sławomir Drumowicz, Robert Kosowski, Jacek Ostrowski, Ireneusz Starzyński i Radosław Jeżewski.

To wielkie wydarzenie otrzymać nominację generalską w przeddzień dnia 100-lecia odzyskania niepodległości, otrzymać ją w roku 100-lecia odzyskania niepodległości. Jakże wielki to symbol - powiedział prezydent.



Z całego serca gratuluję, bo takie wydarzenia i takie awanse zapisują się w historii państwa, w historii armii, zapisują się w historiach rodzin złotymi zgłoskami - dodał Andrzej Duda. Zaznaczył, że to nie jest tylko wydarzenie państwowe, ale także osobiste.



Prezydent podziękował oficerom Wojska Polskiego za dotychczasową służbę, którą - jak wskazał - wysłużyli sobie dzisiejsze nominacje. To nie jest prezent, to wynik, rezultat wielu lat służby. Wszyscy panowie jesteście niezwykle i wszechstronnie doświadczonymi oficerami (...). Jesteście sprawdzonymi żołnierzami Rzeczpospolitej - zaznaczył.



Nominacje to z jednej strony podziękowanie za służbę, ale z drugiej strony wielkie zobowiązanie - powiedział prezydent.





Prezydent: W dziele obrony RP żołnierz i jego życie jest niezwykle cenne

W całym dziele obrony Rzeczpospolitej żołnierz i jego życie są niezwykle cenne; żołnierza nie zastąpi żadna maszyna; człowiek, jego serce, patriotyzm i oddanie dla ojczyzny jest czymś najcenniejszym - mówił Andrzej Duda. Prezydent zaznaczył, że niezwykle ważna jest modernizacja polskich sił zbrojnych; podkreślił, że sprzęt wojskowy ma służyć obronie Rzeczpospolitej.



Ma służyć jej wzmocnieniu, ale ma służyć także i ochronie obrońców Rzeczpospolitej - temu, żeby mogli tę obronę realizować lepiej, sprawniej, ale również i bezpieczniej - powiedział Andrzej Duda.



W cały tym wielkim dziele obrony Rzeczpospolitej żołnierz i jego życie są niezwykle cenne. Żołnierza nie zastąpi żadna maszyna; człowiek, jego serce, jego patriotyzm, jego oddanie dla ojczyzny, dla rodaków, dla bliźnich jest czymś najcenniejszym - podkreślił.



Jak mówił Andrzej Duda, mimo rozwoju technologicznego armii, żołnierz będzie potrzebny zawsze, "bo maszyna nigdy nie będzie miała serca".



(ug)