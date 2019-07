Na autostradzie A1 z Gdańska do Łodzi tworzą się zatory przed puntem poboru opłat w Nowej Wsi niedaleko Torunia. Korki będą tworzyły się do godzin wieczornych. Ich długość wynosi do 2-3 kilometrów - poinformował dyżurny z bydgoskiego oddziału GDDKiA.

