​Policjanci z Pułtuska (Mazowieckie) zatrzymali 22-latka, który był poszukiwany listem gończym. Mężczyzna wpadł w ręce policji, bo był w sklepie bez maseczki - poinformowała Renata Soból z pułtuskiej policji.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Renata Soból podkreśliła, że policjanci z Pułtuska systematycznie sprawdzają, czy mieszkańcy stosują się do obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Tak było też w sobotę, kiedy podczas patrolu w jednym ze sklepów w Pułtusku mundurowi zauważyli mężczyznę bez maseczki.



Funkcjonariusze podjęli wobec niego interwencję. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że 22-letni mieszkaniec powiatu makowskiego był poszukiwany listem gończym przez wymiar sprawiedliwości za swoje wcześniejsze przewinienia - przekazała Soból.



Dodała, że za popełnione wykroczenie dotyczące niestosowania się do nakazu zasłaniania ust i nosa w przestrzeni handlowej 22-latek został ukarany mandatem. Następnie trafił do policyjnego aresztu, a stamtąd do zakładu karnego.