Policja podziękowała Uzbekistanowi za pomoc w ewakuacji z Afganistanu. Szef BBN Paweł Soloch podczas trwającej wizyty w Taszkencie przekazał w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy ćwierć miliona szczepionek AstraZeneca przeciwko Covid-19 - przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Jeden z dwóch samolotów PLL LOT z uchodźcami z Afganistanu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Ćwierć miliona szczepionek AstraZeneca przeciwko Covid-19 - wraz z listem do prezydenta Uzbekistanu Szawkata Mirzijojewa - przekazał, w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, szef BBN Paweł Soloch - podało BBN w przesłanym PAP komunikacie.

BBN poinformowało, że w przekazaniu szczepionek uczestniczył także prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Po zajęciu Afganistanu przez talibów, Polska - we współpracy z Uzbekistanem - realizowała między 18 a 26 sierpnia 2021 r. loty ewakuacyjne z Kabulu do Warszawy, którymi transportowani byli obywatele RP, krajów sojuszniczych, a także afgańscy współpracownicy polskich instytucji i Sił Zbrojnych - podkreślono w komunikacie.

BBN przypomniało, że polskie samoloty wojskowe wykonywały loty wahadłowe z Nawoi w Uzbekistanie do Kabulu, a następnie ewakuowane osoby transportowano do Polski na pokładach samolotów PLL LOT.

Zaznaczyło, że 25 sierpnia w tej sprawie rozmawiali telefonicznie prezydenci Polski i Uzbekistanu - Andrzej Duda oraz Szawkat Mirzijojew, a polski prezydent zadeklarował wtedy wsparcie Uzbekistanu w walce z pandemią Covid-19. Prezydenci rozmawiali także o potrzebie spotkania sekretarzy rad bezpieczeństwa Polski i Uzbekistanu oraz omówienia obecnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie i jej konsekwencjach dla państw europejskich, m.in. w wymiarze migracyjnym.

BBN podało, że podczas wizyty w Taszkencie szef BBN odbędzie spotkania z ministrami obrony oraz spraw zagranicznych Uzbekistanu, a także szefem Aparatu Rady Bezpieczeństwa tego kraju.

Po tym, jak Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, kontrolę nad dużą częścią kraju, a także stolicą, Kabulu, przejęli talibowie. Państwa UE i NATO zorganizowały ewakuację swych obywateli oraz swoich współpracowników z Afganistanu.

Z końcem sierpnia zakończyła się wojskowa misja w Afganistanie. Zginęło w niej 2365 żołnierzy USA, a także m.in. 1144 żołnierzy międzynarodowej koalicji ISAF, w tym 44 Polaków (43 żołnierzy i jeden ratownik medyczny).

Ewakuacja prowadzona przez polskie służby odbywała się wojskowymi samolotami z Kabulu do Uzbekistanu, skąd następnie cywilnymi samolotami PLL "LOT" ewakuowani dostawali się do Polski. Pierwszy samolot z osobami ewakuowanymi wylądował w Warszawie w środę 18 sierpnia, a sama misja ewakuacyjna potrwała około tygodnia. Ostatecznie ewakuowano wszystkich sześciu obywateli Polski, którzy zwrócili się do MSZ oraz kilkuset afgańskich współpracowników polskich służb. Polska ewakuowała także współpracowników państw sojuszniczych oraz instytucji międzynarodowych, w tym pracowników Międzynarodowego Funduszu Walutowego.