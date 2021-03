Dwaj groźni przestępcy zostali zatrzymani dzięki pracy policjantów CBŚP z tak zwanej grupy łowców cieni. W Warszawie w ich ręce wpadł ścigany listem gończym były członek zarządu gangu pruszkowskiego Krzysztof O., pseudonim Kręcony. W Niemczech natomiast Tomasz R., jeden z członków grupy, która przemyciła do Polski 3 tony kokainy z Ekwadoru.

Zdjęcie z czerwca 2020 roku - przejęcie ponad 3,2 tony substancji zawierającej kokainę o wartości ponad 3 miliardów złotych / foto. CBŚP /



Krzysztof O. ps. Kręcony poszukiwany był listem gończym od początku marca. Wówczas Sąd Okręgowy w Szczecinie zdecydował o aresztowaniu wobec podejrzanych z grupy pruszkowskiej: Leszka D. ps. Wańka, Janusza P. ps. Parasol, Andrzeja Z. ps. Słowik i Krzysztofa O.



"Kręcony" ukrywał się na warszawskim Mokotowie. Tam też zatrzymali go policjanci CBŚP. Krzysztof O. ma odpowiadać za wymuszenia rozbójnicze i przestępstwa podatkowe.



Dziennikarz RMF FM ujawnił wcześniej, że pomagał on między innymi wystawiać fałszywe faktury VAT na firmy osób z warszawskiego światka mody.

Łowcy cieni namierzyli Tomasza R. w Dortmundzie. Informacje przekazali oficerowi łącznikowemu w niemieckiej ambasadzie. Akcję przeprowadziły już miejscowe służby.

Podejrzany ma odpowiadać za udział w grupie, która w 15 beczkach z zamrożoną pulpą ananasową sprowadziła do Gdyni 3 tony kokainy wartej ponad 3 miliardy złotych.









Rekordowy przemyt kokainy wartej 3 mld zł

W czerwcu 2020 roku polskie służby udaremniły przemyt kokainy o rekordowej wartości 3 mld zł. Przemyt początkowo trafił z Ekwadoru do Niemiec, gdzie nie udało się go wykryć, zrobiły to dopiero polskie służby.

Narkotyki ukryte w pulpie ananasowej CBŚP / CBŚP

Służby dowiedziały się, że w jednym z gdyńskich magazynów, należącym do legalnie działającej firmy, przechowywane są 144 metalowe beczki o pojemności 250 kilogramów mające zawierać zamrożoną pulpę ananasową.

Funkcjonariusze prześwietlili beczki urządzeniem RTG,, a psy Straży Granicznej do wykrywania narkotyków wskazały niektóre z nich jako zawierające narkotyki. Zdecydowano o zatrzymaniu towaru i powołaniu biegłego z zakresu chemii, który w swojej opinii wskazał, że w beczkach było ponad 3,2 tony substancji z zawartością kokainy.