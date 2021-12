Piotr Kraśko został uznany za winnego prowadzenia samochodu bez prawa jazdy— podał "Super Express". Jak poinformowano, znany dziennikarz nie ma uprawnień do kierowania autem od 2015 roku. "Wstyd mi za to" – skomentował na Instagramie Kraśko.

Piotr Kraśko / Stach Leszczyński / PAP/StrefaGwiazd

Jak poinformował "Super Express", dziennikarz TVN został zatrzymany na początku kwietnia podczas rutynowej policyjnej kontroli w województwie podlaskim. Wtedy wyszło na jaw, że Kraśko nie ma prawa jazdy.

Gazeta zaznaczyła, że prezenter po raz pierwszy uprawnienia do kierowania autem stracił w 2009 roku. Było to spowodowane przekroczeniem liczby punktów karnych. Prawo jazdy ponownie stracił w 2015 roku. Żeby je odzyskać, musiał zdać egzamin. Tego jednak nie zrobił - podkreślili dziennikarze "Super Expressu".

Osoba znająca sprawę poinformowała gazetę, że Kraśko przyznał się do winy. W wyroku nakazowym Sąd Rejonowy w Łomży skazał dziennikarza na 7,5 tys. zł kary i kolejny rok zakazu prowadzenia pojazdów.

Z wyrokiem nie zgodziła się prokuratura, która zdecydowała się wnieść sprzeciw. Już w normalnym procesie, we wrześniu, sąd wydał ten sam wyrok. Śledczy nie wnieśli apelacji i wyrok się uprawomocnił — poinformowano w "Super Expressie".

Piotr Kraśko przeprasza: Rozumiem, jak bardzo zawiodłem

Sprawę na swoim Instagramie skomentował Piotr Kraśko. Prezenter przeprosił na swoje zachowanie.

"Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy nigdy nie powinno się wydarzyć i jakiekolwiek usprawiedliwienia tego nie zmienią. Odpowiadając na bardzo zasadne w tej sprawie pytanie: co on miał w głowie? Cokolwiek to było - było to bardzo głupie. I wstyd mi za to. Poniosłem konsekwencje prawne. Ale rozumiem, jak bardzo zawiodłem Państwa zaufanie. Zrobię wszystko, by na nie zasługiwać. Przepraszam" - napisał dziennikarz.