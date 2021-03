​Cztery zawiadomienia dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa “niepoinformowania" przez duchownych o przypadkach pedofilii wpłynęły do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Skierowane tam zostały przez państwową komisję do spraw pedofilii.

Sławoj Leszek Głódź / \Tytus Żmijewski / PAP

Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi byłego metropolitę gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. Z informacji naszego dziennikarza Kuby Kaługi wynika, że zawiadomienie dotyczą także kilku innych duchownych. Prokuratura na razie jednak niewiele mówi o tej sprawie.

Jak przekazała prokurator Marzena Muklewicz z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, trwa analizowanie tych zawiadomień. Dopiero gdy śledczy zapoznają się z dokumentami, to będą się do nich odnosić.

Zawiadomienia mają też zostać przekazane do odpowiednich niższych jednostek prokuratury i to powinno wydarzyć się wciągu kilku najbliższych dni. Wtedy też być może poznamy więcej szczegółów.

Abp Głódź i bp Janiak ukarani przez Watykan

W poniedziałek poinformowano, że abp senior Sławoj Leszek Głódź i były ordynariusz diecezji kaliskiej bp Edward Janiak zostali ukarani przez Stolicę Apostolską za zaniedbania w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich.



Duchowni otrzymali nakaz zamieszkania poza swoimi diecezjami i zakaz uczestniczenia w celebracjach religijnych na ich terenie. Zostali także zobligowani do wpłaty odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa.

Państwowa Komisja ds. Pedofilii chce ocenić skalę nadużyć seksualnych wobec małoletnich. Zwróciła się do biskupów o przesłanie akt i informacji o procesach dotyczących molestowania dzieci. Jak poinformowano we wtorek w komunikacie na stronie komisji, zwrócono się do biskupów z prośbą o informacje i przesłanie akt ws. procesów karno-administracyjnych w diecezjach, archidiecezjach i Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego, obejmując przy tym okres od 1 stycznia 2000 r.



Komisja powołała się m.in. na decyzję Stolicy Apostolskiej o zniesieniu tzw. tajemnicy papieskiej w sprawach dotyczących nadużyć seksualnych. "Podobnie jak w przypadku analizowanych obecnie akt z ponad 2,5 tys. postępowań sądów państwowych i prokuratur, dane posłużą ocenie skali nadużyć seksualnych wobec dzieci poniżej lat 15 w Polsce" - wskazała komisja.



W komunikacie zwrócono uwagę, że ustawa o komisji ds. pedofilii nie zobowiązuje podmiotów innych niż sądy i prokuratury do udostępniania akt.