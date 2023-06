Fałszywe e-maile, rzekomo od operatorów sieci Play i Plus, trafiły na skrzynki e-mailowe Polaków - ostrzega Niebezpiecznik.pl. To kolejna forma oszustwa. Nie należy klikać w zamieszczony w wiadomościach link.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Fałszywe informacje, pochodzące rzekomo od telefonii Play lub Plus, informują o "rzekomym wyrobieniu karty eSIM dla naszego numeru i ostrzegają, że jeśli to nie my prosiliśmy o przeniesienie naszego numeru na eSIM, to powinniśmy kliknąć w link i anulować zamówienie" - podaje Niebezpiecznik.pl.

E-maile wysyłane są z następujących adresów:

Od Play PL - ctjunkmehnatises@amadeusqatar.com

Od PLUS Esim PL - greffinr@isell.com.au

Temat wiadomości - re: Potwierdzenie zamówienia eSim

Osoby, które otrzymały tego typu wiadomości, pod żadnym pozorem nie powinny klikać w zamieszczony w nich link.

Oszuści wyłudzają w ten sposób dane logowania, co pozwala im m.in. na pozyskanie naszych danych osobowych, aktywowanie i dezaktywację usług, kradzież pieniędzy, czy kontrolowanie komunikacji z i na nasz numeru telefonu (co umożliwia dodatkowe ataki) - podkreśla Niebezpiecznik.pl.