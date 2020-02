Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał trzy ostrzeżenia dla województwa pomorskiego. Synoptycy prognozują gwałtowne wzrosty i wahania poziomów wód na Wybrzeżu. Możliwy jest również sztorm na Bałtyku oraz silny wiatr w całym regionie. IMGW ostrzega też, że nadchodzą kolejne dni, gdy będzie silnie wiać. Prędkość wiatru może osiągnąć nawet do 180 km/h.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni wydało ostrzeżenie trzeciego stopnia przed silnym sztormem na południowo-wschodnim Bałtyku. W strefie brzegowej województwa pomorskiego wiatr południowo-zachodni skręcający na zachodni może osiągnąć w porywach od 10 stopni w skali Beauforta, a więc jego prędkość będzie wynosiła nawet 100 km/h.

IMGW prognozuje w tym czasie stan morza do 6 stopni w skali Douglasa, co oznacza, że wysokość fal może sięgać 6 metrów. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu.



Dziesiąty stopień w skali Beauforta oznacza bardzo silny sztorm i duże fale z gęstą pianą, gdzie grzbiety fal zaczynają się zawijać.



Sztormowa pogoda na Bałtyku utrzyma się przynajmniej do niedzieli - 23 lutego - do godz. 13.00.



Silny wiatr na północy i gwałtowny wzrost poziomu wody

Dodatkowo IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na północy kraju. Alert dotyczy wszystkich powiatów w województwie pomorskim.



Nad samym morzem - wzdłuż wybrzeża oraz w Trójmieście i okolicach - wiatr z zachodu i z południowego zachodu może osiągnąć prędkość do 90 km/h. W pozostałych rejonach województwa wiatr wiać będzie z szybkością od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h.



Z kolei Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW w Gdyni wydało dla Pomorza ostrzeżenie pierwszego stopnia o spodziewanych gwałtownych wzrostach i wahaniach poziomów wody. Powodem jest wysokie napełnienie Bałtyku, a także silny wiatr wiejący z zachodu i południowego zachodu. W związku z tym synoptycy przewidują lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych wód na wybrzeżu wschodnim, szczególnie w rejonie Zatoki Gdańskiej.



Zgodnie z prognozami alert powinien obowiązywać do niedzieli - 23 lutego - do godziny 9.00. Synoptycy ostrzegają jednak, że ostrzeżenie może być kontynuowane.





Wichury w całym kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał też komunikat o nadchodzących kolejnych wietrznych dni. Prędkość wiatru może osiągnąć nawet do 180 km/h. W niedzielę nad obszarem Niemiec powstanie wtórny ośrodek niżowy (tzw. nurkujący niż), który szybko przemieści się nad Polskę. Sytuacja ta będzie przyczyną gwałtownych porywów wiatru w całym kraju. Od Dolnego Śląska po Podkarpacie porywy wiatru sięgać będą 110 km/h, a w wyższych partiach gór prędkość może wzrosnąć do 180 km/h - podkreślono w komunikacie.



W niedzielę spodziewane jest wydanie ostrzeżeń, nawet najwyższego, trzeciego stopnia. Ze względu na bardzo dynamicznie zmieniającą się sytuację prosimy o monitorowanie prognoz i ostrzeżeń IMGW na stronach serwisu meteorologicznego oraz na Twitterze i Facebooku - zaznaczono.